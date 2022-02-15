شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أوكرانيا يعلن عن «يوم الحرب» المنتظر مع روسيا: سنرفع فيه الأعلام والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

استعان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بتقارير تتحدث عن يوم الحرب المنتظر، الذي من المقرر أن تغزو فيه روسيا أراضيه.

وقال رئيس أوكرانيا، إن التقارير تتحدث أن يوم 16 فبراير الجاري، أي الأربعاء، سيكون “يوم الحرب”، في إشارة إلى الغزو الروسي المحتمل.

وأوضح زيلينسكي في كلمة للأوكرانيين، الإثنين، أن الأربعاء سيكون “يوم الاتحاد الوطني الذي نرفع فيه الأعلام”.

وأضاف: “نحن نريد السلام ومستعدون للمحاربة من أجل ذلك”.