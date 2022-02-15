شكرا لقرائتكم خبر عن أحدث تصريح لرئيس أوكرانيا.. هل تهدأ طبول الحرب؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن أوكرانيا “تسعى للسلام” وحل كل القضايا عن طرق المفاوضات، في أحدث تصريحات له على خلفية الأزمة مع روسيا.

وقال زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه وقع مرسوما بإعلان يوم 16 فبراير عيدا وطنيا تحت اسم “يوم الوحدة” في أوكرانيا.

ويؤكد المراقبون، أن هذه التصريحات للرئيس الأوكراني تأتي في محاولة للتهدئة ورأب الصدع بسبب التوترات مع موسكو، وتوجه رسائل إلى روسيا أن أوكرانيا تريد السلام.

ودعا الرئيس الأوكراني، جميع الموظفين الحكوميين الذين غادروا البلاد للعودة إلى أوكرانيا خلال 24 ساعة.

وخاطب زيلينسكي الشعب الأوكراني قائلا “أتوجه إلى جميع ممثلي الدولة، والموظفين الحكوميين ونواب الشعب على كافة المستويات الذين غادروا البلاد أو يخططون للقيام بذلك في وقت قريب”.

وقال زيلينسكي : “إن الشعب الأوكراني كلفكم ليس فقط بإدارة الدولة بل وحمايتها، وهذا واجبكم أن تكونوا في مثل هذا الوضع معنا ومع الشعب الأوكراني. اقترح عليكم أن تعودوا إلى الوطن خلال 24 ساعة وأن تقفوا جنبا إلى جنب مع الجيش الأوكراني ودبلوماسيينا وشعبنا”.

يذكر أن العديد من الدول دعت مواطنيها لمغادرة أوكرانيا أو الامتناع عن السفر إليها.

كما لجأت بعض الدول، إلى سحب موظفي سفاراتها أو قلصت عدد الكوادر فيها. كما غادر عدد من المسؤولين الأوكرانيين البلاد خلال الأيام الأخيرة، خوفا من اندلاع حرب مع روسيا.

ولكن هل تهدئ تصريحات الرئيس الأوكراني، من وقع طبول الحرب مع روسيا، ربما الساعات القادمة تحمل الإجابة على هذا التساؤل؟