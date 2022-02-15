شكرا لقرائتكم خبر عن غوتيريش يجري محادثتين مع وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، محادثتين منفصلتين عبر الفيديو مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا؛ لبحث التوتر المتصاعد على الحدود بين البلدين.

وأفاد الناطق باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في تصريحات للصحفيين: أن الأمين العام غوتيريش أعرب عن قلقه البالغ فيما يتعلق بالتوتر القائم، ورحَّب بالجهود الدبلوماسية المستمرة بهدف الحد من هذه التوترات، وأكد أنه لا بديل عن المساعي الدبلوماسية لحلّ الأزمة.