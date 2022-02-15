لو دريان: كل شيء جاهز لشن روسيا هجوماً ضخماً على أوكرانيا

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان (أ ف ب).

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان الإثنين إن كل شيء جاهز لقيام القوات الروسية بغزو سريع لأوكرانيا، مضيفاً أن أوروبا مستعدة لفرض عقوبات ضخمة إذا حدث ذلك.

وأضاف لو دريان لقناة (فرانس5) «إذا كان السؤال هو هل هناك عناصر قائمة لشن القوات الروسية هجوماً ضخماً في أوكرانيا، فعندئذ نعم هذا صحيح. إنه ممكن وبسرعة».

وأضاف أن باريس وحلفاءها يتشاركون هذا التقييم، رغم أنه لم يقل شيئاً يشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ هذا القرار.