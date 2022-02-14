شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون: اقتربت الحرب .. نحن على حافة الهاوية والأمر خطير للغاية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن قلقه من تبعات التوتر الحالي حول أوكرانيا، مجددا التأكيد على ثبات موقف لندن المتمثل في تحميل القيادة الروسية المسؤولية عن تفاقم الأزمة.

وكتب جونسون في “تويتر”: ” الغزو الروسي لأوكرانيا قد يحدث خلال الـ 48 ساعة القادمة”.

وأضاف :” الوضع خطر وصعب للغاية نحن على حافة الهاوية لكن لا يزال هناك وقت للرئيس بوتين للتراجع”.

وتابع: “نحث الجميع على الانخراط في الحوار وعلى الحكومة الروسية أن تمنع حدوث ما سيكون خطأ كارثيا بالنسبة لروسيا”.

وأفادت قناة “العربية” فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الاثنين، بإعلان الخارجية الأمريكية إغلاق سفارتها فى كييف ونقل أعمالها إلى غرب أوكرانيا.

وقالت الخارجية الأميركية، إن نقل طاقم سفارتنا إلى لفيف لا يعني التخلي عن دعم أوكرانيا، مشيرة إلى أن :”طاقم سفارتنا سيعود إلى كييف بعد أن تسمح الظروف بذلك”.

وشددت أن المسار الدبلوماسي ما زال متاحا إن أرادت روسيا ذلك.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى وقت سابق اليوم الاثنين، إن أى غزو روسى لأوكرانيا سيقابل برد قوى ومنسق وسريع.

وأكد وزير الخارجية الأمريكى، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الأوكرانى التزام الولايات المتحدة وشركائها بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.