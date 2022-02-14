شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعلن إنهاء قيود اللقاحات والكمامات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت العاصمة الأمريكية واشنطن قبل قليل عن إنهاء العمل بالإجراءات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا ومن ضمنها الكمامات وإجراءات التباعد وأيضا الإلزامية باللقاحات.

يأتي هذا في وتيرة متسارعة في العديد من بلدان العالم خاصة في القارة العجوز، حيث ألغت النرويج والسويد كل قيود كورونا.

كما تسعى بعض البلدان العربية أيضا إلى إلغاء قيود كورونا والتعايش معها، من خلال إجراءات وقائية، تخفف من حدة الوباء.