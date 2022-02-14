شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إغلاق سفارتها.. أمريكا ترد على تخليها عن أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت قناة “العربية” فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الإثنين، بإعلان الخارجية الأمريكية إغلاق سفارتها فى كييف ونقل أعمالها إلى غرب أوكرانيا.

وقالت الخارجية الأميركية، إن نقل طاقم سفارتنا إلى لفيف لا يعني التخلي عن دعم أوكرانيا، مشيرة إلى أن :”طاقم سفارتنا سيعود إلى كييف بعد أن تسمح الظروف بذلك”.

وشددت أن المسار الدبلوماسي ما زال متاحا إن أرادت روسيا ذلك.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى وقت سابق اليوم الاثنين، إن أى غزو روسى لأوكرانيا سيقابل برد قوى ومنسق وسريع.

وأكد وزير الخارجية الأمريكى، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الأوكرانى التزام الولايات المتحدة وشركائها بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.