شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تغلق سفارتها فى كييف وتنقلها إلى لفيف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
أفادت قناة “العربية” فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الإثنين، بإعلان الخارجية الأمريكية إغلاق سفارتها فى كييف ونقل أعمالها إلى غرب أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى وقت سابق اليوم الإثنين، إن أى غزو روسى لأوكرانيا سيقابل برد قوى ومنسق وسريع؛ مشيرا إلى التسارع الكبير في حشد القوات الروسية.
وأكد وزير الخارجية الأمريكى، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الأوكرانى التزام الولايات المتحدة وشركائها بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.
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