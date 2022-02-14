شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. سي إن إن الأمريكية : روسيا تبدأ رسميًا بالهجوم على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت شبكة سي إن إن الأمريكية أن روسيا تبدأ رسمياً بالهجوم على أوكرانيا.

وكانت قناة “العربية” قد ذكرت قبل قليل، فى نبأ عاجل لها، مساء اليوم الإثنين، بإعلان الخارجية الأمريكية إغلاق سفارتها فى كييف ونقل أعمالها إلى غرب أوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى وقت سابق اليوم الاثنين، إن أى غزو روسى لأوكرانيا سيقابل برد قوى ومنسق وسريع؛ مشيرا إلى التسارع الكبير في حشد القوات الروسية.

وأكد وزير الخارجية الأمريكى، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الأوكرانى التزام الولايات المتحدة وشركائها بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها.