شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إعلام أميركي يظهر تحرك القوات الروسية نحو مواقع هجومية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت مقاطع فيديو وصور الأقمار الصناعية ومنشورات في وسائل التواصل الاجتماعي عن حجم وكثافة الانتشار العسكري الروسي بالقرب من الحدود الأوكرانية.

حيث نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" صورًا التقطتها الأقمار الصناعية تظهر تحرك المركبات التي تنقل أنظمة صواريخ باليستية قصيرة المدى نحو مواقع هجومية، وهذه الأنواع من الأسلحة قد نُقلت أيضًا إلى موقع في بيلاروسيا في يناير، مما يجعلها في نطاق العاصمة الأوكرانية كييف.

وأوضحت الصحيفة أنه في منتصف فبراير ، أضاف الجيش الروسي مستشفى ميدانيًا إلى نفس الموقع في بيلاروسيا، وتُظهر صور الأقمار الصناعية أنه تم إنشاء مستشفى ميداني آخر في شبه جزيرة القرم إلى جانب معسكر جديد للقوات.