الإصابات واللقاحات.. حصيلة جديدة حول العالم

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 411 مليونا و679 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و816 ألف وفاة.



كما ارتفع عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم لعشرة مليارات و197 مليون جرعة.