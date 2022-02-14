الشرطة الاتحادية تكشف حقيقة رفض قائدها 'نظام البديل'

بغداد - ياسين صفوان - كشفت الشرطة الاتحادية، الاثنين، حقيقة رفض قائدها العمل بـ"نظام البديل" للإجازات.

وقالت الشرطة في بيان، "تداولت بعض مواقع التواصل الإجتماعي خبراً مفاده (رفض قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق "صالح العامري" العمل بنظام الإجازات البديل بحجة الموجود لا يساعد)".

ونفت الشرطة الاتحادية "هذا الخبر جملة وتفصيلا"، مؤكدة أن "الغرض من نشر هكذا أخبار كاذبة هو لأهداف مغرضة تحاول زعزعة أواصر العلاقة الراسخة والمتينة بين القائد وابناءه المنتسبين".