انت الان تتابع خبر اتحاد الكرة يصدر قرارات تخص مباريات في الدوري والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، الاثنين، حزمة من القرارات بشأن مباريات في الدوري الممتاز.

وقال الاتحاد في بيان، إن "لجنةُ الانضباط في الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم عقدت، اليوم الاثنين، اجتماعاً لدراسةِ عددٍ من تقارير الحكام في بعض المباريات التي جرت خلالها بعض الأحداث المؤسفة، وأصدرت اللجنةُ عدة قرارات فيها".

وأضاف أن "اللجنة ناقشت التسجيلَ الصوتي الخاص بلاعب نادي الطلبة (أحمد خالد) ومشاهدة فيديو مباراة نادي الشرطة والطلبة، والتصرف غير اللائق ضد لاعب نادي الشرطة (محمود المواس)، وبعد اطلاع اللجنة على تفاصيل التسجيل الصوتي وفيديو المباراة تبينَ صحة ما ورد فيه حسب اعتراف لاعب نادي الطلبة (أحمد خالد)، ما يدل على ابتعاد اللاعب عن السلوك الرياضي".

ولفت البيان الى أنه "نتيجة مناشدة لاعب نادي الشرطة المحترف السوري (محمود المواس) للجنة الانضباط بتخفيفِ العقوبة على لاعبِ الطلبة (أحمد خالد)، واحتراماً لهذه المناشدة قررت اللجنة حرمان لاعب نادي الطلبة (أحمد خالد) من اللعب مباراة واحدة وفرض غرامة مالية وقدرها مليون دينار عراقي على لاعب نادي الطلبة (أحمد خالد) وفي حال التكرار تضاعف الغرامة وإيقاف مباراة أخرى، قراراً قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونية".

وتابع البيان أنه "تمت مناقشة تقرير مشرف مباراة الطلبة والشرطة ضمن الجولة العشرين من المرحلة الثانية ضمن الدوري الممتاز لكرة القدم، وبعد اطلاع اللجنة على التقرير لاحظت وجود حالة تجاوز من قبل إداري نادي الطلبة (حيدر ستار) على الحكام والاتحاد والجمهور، وعليه تقرر حرمان إداري نادي الطلبة (حيدر ستار) من مرافقة الفريق لأربع مباريات قراراً قابلاً للاستئناف ضمن المدة القانونية".