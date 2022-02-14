لقاحات كورونا.. حديث عن مضاعفات جديدة

والحزام الناري قد يظهر في أي منطقة في الجسم، إلا أنه في معظم الحالات يظهر على شكل نطاق أو حزام من الطفح الجلدي يلتف حول أحد جانبي الخصر. ويقول العلماء أن مسببه هو ذات الفيروس الذي يسبب الإصابة بجدري الماء أو الحماق.

ويتعرض له على وجه الخصوص أشخاص سبق لهم أن أصيبوا بالجدري على سبيل المثال في طفولتهم. وبعد العلاج بقي الفيروس نائما في أجسامهم إلى ظهوره عبر الحزام الناري.

الربط بين الحزام الناري ولقاحات كورونا، دفعت بعدد من الأطباء إلى إجراء أبحاث بهذا الخصوص. وقد قام معهد بول أيرليش الطبي الألماني (PEI) بأبحاث بهذا الشأن خلصت إلى أن هذه النظرية لا أساس لها من الصحة في ظل "غياب أيّ علاقة مباشرة" بين هذا المرض واللقاحات المعتمدة ضد كوفيد-19.



في المقابل خلص علماء إلى نتيجة مخالفة، بحسب تقرير لـ DW عربية، إذ لم يستبعد هؤلاء تطور الحزام الناري لدى أشخاص حصلوا على تطعيم كورونا.