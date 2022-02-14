طالبان تهدد بـ'إعادة النظر' في سياستها حيال واشنطن

وقالت الحركة إنها ستعيد النظر في سياستها في حال لم تتراجع واشنطن عن قرارها وضع يدها على 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني، ستخصص نصفها لعائلات ضحايا 11 سبتمبر 2001.

وصرح مساعد المتحدث باسم طالبان في بيان رسمي نشر على "تويتر" بأن "اعتداءات 11 سبتمبر لا علاقة لها إطلاقا بأفغانستان".



وأضاف "إذا لم تغير الولايات المتحدة موقفها وواصلت خطواتها المستفزة، ستكون الإمارة الإسلامية مضطرة على إعادة النظر في سياستها حيال الولايات المتحدة".