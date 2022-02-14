​ بالصور والفيديو.. صلوات تجنيز للأنبا لوكاس بكنيسة مارمرقس الرسول بأسيوط الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أقامت إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، منذ قليل، صلاة جناز مثلث الرحمات الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأبنوب الحمام وأسيوط الجديدة، رئيس دير الشهيد مار مينا العجائبي "المعلق"، وذلك بكنيسة الشهيد مار مرقس الرسول بأسيوط الجديدة.

ويشارك في الصلاة عدد من الأساقفة أعضاء المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية منهم الأنبا ويصا والأنبا بيمن والأنبا أرسانيوس، ولفيف من الأساقفة.

ومن المقرر أن يتم دفن جثمان الأنبا لوكاس عقب صلوات تجنيزه بمقر إيبارشيته.

وكان قد ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أمس، صلوات تجنيز الأنبا لوكاس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية بحضور لفيف من أعضاء المجمع المقدس.

وألقى قداسة البابا تواضروس كلمة خلال ترؤسه صلوات تجنيز الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة الراحل، قدم خلالها التعزية في نياحته، لمجمع كهنة إيبارشيته وشعبها، ولمجمع رهبان ديره.

ثم تحدث البابا عن الدروس المستفادة من الموت، وهي:

- أنه يجعلنا ندرك تفاهة أمور الحياة التي يتصارع عليها الناس، حيث أن كل صراعات الحياة تنتهي بالموت.

- يجعلنا نتذوق حلاوة التطلع للسماء.

- يصل بنا إلى الراحة الحقيقية، لذا نسميه "النياحة" وهي كلمة سريانية تعني الراحة السامية.

- يحمل لنا دعوة للاستعداد للانطلاق من الحياة الأرضية.

وعن نيافة الأنبا لوكاس قال قداسة البابا: "نودعه أسقفًا محبًّا محبوبًا عاش بيننا، وتميز بالاهتمام الشديد بإيبارشيته لكي ينميها روحيًا، وكان حريصًا على مشاركة أبناء الإيبارشية وكهنتها في كافة الفعاليات الكنسية، كما اهتم بدير الشهيد مار مينا المعلق بجبل أبنوب، ونجح في إعادة الحياة الرهبانية إليه، كما شارك في العديد من اللجان المجمعية مثل لجان الرعاية، الأسرة، شؤون الإيبارشيات وشؤون الأديرة".

وأضاف: "أقام علاقات متميزة مع كافة المسؤولين في محافظة أسيوط، واختير رئيسًا لبيت العائلة في أسيوط".

وفي ختام العظة أعلن قداسته عن تكليفه لنيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والواحات، ليكون نائبًا بابويًّا للإيبارشية.

وتنيح نيافة الأنبا لوكاس مساء أمس الأول عن عمر ناهز 72 سنة، بعد صراع طويل مع المرض، بعد حياة رهبانية بلغت ٤٥ سنة قضى منها 36 سنة أسقفًا.