جنايات الإسكندرية تحيل المتهم بقتل والديه إلى مستشفى الطب النفسي

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

قررت محكمة جنايات الإسكندرية رئاسة المستشار محمد السيد محجوب، مساء اليوم الاثنين، إحالة "محمود.ع.س"، 40 عاما، عامل، المتهم بقتل والديه إلى مستشفى الطب النفسي، لبيان مدى سلامة قواه العقلية.

تعود القضية التي حملت رقم 29859 لسنة 2021، جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغا يفيد العثور على جثة رجل وسيدة متوفيين داخل الشقة سكنهما بالعقار رقم 16 بشارع المدينة المنورة متفرع من شارع الإزالة بمنطقة الحضرة الجديدة وسط الإسكندرية.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص وجود جثة كل من "عباس.س"، 81 عاما، وزوجته "نجاة.ع" 80 عاما، غارقين في دمائهما وبهما طعنات متفرقة بمختلف أنحاء الجسم.

وكشفت التحريات أن نجل المجني عليهما هو مرتكب الواقعة بسبب خلافات أسرية وطمعا في الشقة، وجرى تحديد مكان اختباءه وإعداد كمين والقبض عليه.

وتبين من التحقيقات أن نجل الضحيتين- مرتكب الواقعة- كان يعمل بإحدى الدول العربي، وترك زوجته للإقامة مع والديه إلا أنه حدثت خلافات أسرية لعدم موافقتهما على خروج الزوجة من المنزل خلال سفر الزوج.

ووفقا للتحقيقات تركت الزوجة المنزل لوالديه واستأجرت شقة أخرى، وعند عودة الزوج من الخارج اشتكت له من تصرفات والديه، وطلبت منه اعادتهم لقريتهم بكفر الشيخ وترك الشقة لهم.

وكشفت التحريات توجه المتهم إلى منزل أسرته وبحوزته "جوانتي" ما يعني عقده العزم للتخلص منهما دفاعا عن زوجته.

وبحسب التحريات تشاجر المتهم مع والده بعدما طالبه بالتنازل عن كل أملاكه له، فرفض الوالد فقتله بطعنات متعددة بمختلف أنحاء الجسم ثم دخل لأمه القعيدة في الفراش وذبحها وسط توسلاتها حتى لا يفتضح أمره.

وفجرت تحقيقات النيابة مفاجأة أن زوجة الابن المتهم ابلغت شقيقة زوجها أن شقيقها ذهب لوالده ووالدته وهو عصبي ومنفعل.

وتبين أن المتهم ارتكب جريمته في الصباح الباكر معتمدا علي أن سكان المنطقة لم يشاهدوه منذ سفره إلى الخارج ولن يتعرفوا عليه إلا أن أحد الجيران تعرف عليه وأدعي أنه سباك وكان بيصلح في الشقة.​