بُترت بمنشار.. جراحة ناجحة تعيد يد فتاة في مستشفى جامعة أسيوط (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير - محمود عجمي:

نجح فريق طبي بوحدة الجراحات الميكروسكوبية بالمستشفى الرئيسي بجامعة أسيوط فى إعادة زرع يد فتاة من الأقصر بعد بترها في حادث منشار تقطيع اللحوم.

وأوضح الدكتور وليد رياض صالح الأستاذ المساعد بقسم جراحة العظام والكسور بجامعة أسيوط ورئيس الفريق الطبي الذي أجرى الجراحة، أن العملية أجريت بنجاح رغم وصول الحالة إلى مستشفى أسيوط الجامعى بعد 11 ساعة من الإصابة وهو ما يعد فترة زمنية تتجاوز للمتعارف عليه عالميًا لإجراء مثل ذلك النوع من عمليات التوصيل والمحدد بنحو 6 ساعات فقط, ولكن بعد عرض تفاصيل الحالة على أعضاء مجلس الوحدة برئاسة الدكتور طارق الجمال مؤسس الوحدة والدكتور عمرو السيد مديرها الحالي تم اتخاذ قرار جماعي بإجراء عملية التوصيل لإعادة الزرع.

وأضاف الدكتور وليد، أن المريضة حاليًا بالعناية المركزة بوحدة الجراحات الميكروسكوبية حيث جرى الاطمئنان على نجاح استعادة اليد لعلاماتها الحيوية وجارى متابعة الحالة الصحية للمريضة.

وأشار إلى أن الفريق الطبي بالوحدة ضم الدكتور وليد رياض صالح الأستاذ المساعد بقسم جراحة العظام والكسور، والدكتور أحمد شرف المدرس المساعد بقسم التجميل بجامعة أسيوط، والدكتور أكرم سامي اسكندر المدرس المساعد العظام جامعة ٦ أكتوبر, والدكتور عبد الرحمن المدثر المدرس المساعد بقسم العظام بجامعة جنوب الوادي, والأطباء توماس مجدي وكيرلس زغلول نائبي الوحدة، وأطباء التخدير ايمن فوزي و معتز عماد الدين إلى جانب أطقم التمريض والمكون من لمياء محسن, اسماء محمد.

وقال الدكتور عمرو السيد أستاذ جراحة العظام والكسور بجامعة أسيوط ومدير الوحدة، إن وحدة الإصابات بالمستشفى الجامعى الرئيسي كانت استقبلت فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا، من قرية إسنا بمحافظة الأقصر مصابه ببتر كامل فى يدها، ثم جرى تحويلها لوحدة الجراحات الميكروسكوبية.

وأوضح مدير وحدة الجراحات الميكروسكوبية، أن الحالة خضعت لإجراء جراحة معقدة لإعادة الزرع عن طريق تشكيل فريقين للجراحة اختص أحدهما بالعمل الجراحي اللازم في الجزء المبتور و فريق اختص بالعمل في ساعد المريضة في عملية جراحية استغرقت نحو 12 ساعة.​