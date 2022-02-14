أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن إرهابيين سلما نفسيهما، الأحد، للسلطات العسكرية بمنطقة تمنراست أقصى جنوبي البلاد، ضمن جهود الجيش في مكافحة الإرهاب، وبفضل يقظة مصالح الأمن المختصة.
وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي الإثنين، أن الأمر يتعلق بإبراهيم التوجي ومحمد عربي لدمي، اللذين التحقا بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل. وكان بحوزتهما مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية من نوع «ماس- 32». إضافة إلى خزنتي ذخيرة و32 طلقة.
كانت هذه تفاصيل خبر إرهابيان يستسلمان بالجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.