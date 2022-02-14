إرهابيان يستسلمان بالجزائر

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن إرهابيين سلما نفسيهما، الأحد، للسلطات العسكرية بمنطقة تمنراست أقصى جنوبي البلاد، ضمن جهود الجيش في مكافحة الإرهاب، وبفضل يقظة مصالح الأمن المختصة.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي الإثنين، أن الأمر يتعلق بإبراهيم التوجي ومحمد عربي لدمي، اللذين التحقا بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل. وكان بحوزتهما مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية من نوع «ماس- 32». إضافة إلى خزنتي ذخيرة و32 طلقة.