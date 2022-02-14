باكياو يرفض ترك المنافسات الرئاسية

ذكر أيقونة الملاكمة العالمي ماني باكياو الاثنين، إنه لم يترك معركة الرئاسة الفلبينية بعد، على الرغم من استطلاع جديد أظهر أنه لا يزال متأخرا في السباق لخلافة الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي.
يشار إلى أن باكياو، عضو مجلس الشيوخ في الفلبين، هو واحد من عشرة مرشحين للرئاسة في انتخابات 9 مايو المقبل.
وقال في بيان: «لن أتراجع، وكذلك أنصاري الذين يواصلون الطرق على كل باب، في كل مجتمع وكل بلدة وكل مقاطعة لمشاركة خطتنا لانتشال بلادنا من الفقر».
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