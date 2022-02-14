الصراعات توقف استثمارات الطاقة الجديدة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الدول الأفريقية غير مستعدة حتى الآن لجذب استثمارات الطاقة الجديدة، بسبب الصراعات وعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن تطوير البنية التحتية في أفريقيا يحتاج إلى استثمارات ضخمة.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في جلسة حوارية، حول وضع رؤية موحدة لتحول الطاقة بأفريقيا، وجهود مكافحة تغير المناخ بالقارة استعدادًا لقمة المناخ «كوب 27»، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول «إيجبس 2022» في دورته الخامسة، التي انطلقت اليوم في القاهرة بمشاركة دولية من وزراء البترول والطاقة، ورؤساء الشركات العالمية والمنظمات الدولية للبترول والغاز.

وقال الرئيس السيسي: إن أفريقيا أضحت أقل قارات العالم تقدمًا وأكثرها في محدودية الدخل، والفقر والجهل، فنصف سكان القارة بدون طاقة ولأسباب اقتصادية واجتماعية، ويجب إعطاء أفريقيا فترة انتقالية أطول ودعم قدراتها لتكون ثاني أكبر سوق بعد آسيا.

ودعا الرئيس المصري الدول الغنية إلى مساعدة الدول الفقيرة بالقارة السمراء، وكذلك الشركات المشاركة في مؤتمر

«إيجبس 2022» إلى أن تكون صوت أفريقيا من الآن، ولا تنتظر حتى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ «كوب 27»، المقرر عقده في شرم الشيخ نهاية العام الجاري، لمراعاة حاجة أفريقيا لبنية أساسية، تنتقل من خلالها من الوضع الحالي إلى استخدام الطاقة المتجددة بشكل أكبر.