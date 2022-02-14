وزير الخارجة الإيراني: لن نتراجع بأي حال من الأحوال عن خطوطنا الحمراء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 14 - فبراير - 2022 9:45 مساءً

صعد وزير الخارجة الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، من خطابه، مؤكداً أن بلاده لن تتراجع بأي حال من الأحوال عن الخطوط الحمراء التي تعتمد على المنطق والواقعية، وذلك خلال اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، ​​جوزيب بوريل.

من جانبه قال بوريل​: “أجريت اتصالًا مهمًا، مع وزير الخارجية الإيراني ​حسين أمير عبداللهيان​، وأعتقد بقوة أن هناك اتفاقًا في الأفق”، موضحًا أنه “حان الوقت لبذل جهد كامل، والتوصل إلى تسوية للملف ​النووي الإيراني​”، في إشارة إلى ​مفاوضات فيينا​.

وفي وقت سابق، أعلنت ​وزارة الخارجية الروسية​، أن “وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي لافروف​، وعبد اللهيان​، أكدا إحراز تقدم ملموس، في مفاوضات الملف النووي في ​فيينا​”.

والجدير بالذكر، أنه منذ نيسان 2021، بدأت مفاوضات برعاية ​الاتحاد الأوروبي​، في فيينا، لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج ​النووي الإيراني​ في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، ​​دونالد ترامب​​، الذي فرض عقوبات على الجانب الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.