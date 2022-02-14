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بعد خبر استقالة الحكومة… الكويت تنفي

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ 49 دقيقة

الكويت

بعدما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده استقالة الحكومة الكويتية، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم “كل ما يتم تداوله عن هذه الاستقالة أو أي من أعضائها”.

وقال المزرم عبر “تويتر”، إنه: “غير صحيح جملة وتفصيلا كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو معالي وزير الخارجية أو أيا من أعضاء الحكومة”.

ولاحقا ظهر رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح، عبر تلفزيون الكويت، ليتحدث بشأن إجراءات الحكومة في مواجهة وباء .

وأعلن الخالد إلغاء عدد من القيود الصحية التي جرى فرضها في البلاد في وقت سابق، لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن أمير الكويت، الشيخ ​نواف الأحمد الجابر الصباح، أصدر في نوفمبر الماضي، أمرا يقضي بتعيين الشيخ صباح الخالد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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