ما لا تعرفه… عن الجيشين الروسي والأوكراني

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - فبراير - 2022 9:36 مساءً

يضع الجيش الروسي مع قدراته الكبيرة ومعداته نفسه بالمركز الثاني عالمياً من حيث إجمالي القوة العسكرية,بينما يُعد الجيش الأوكراني في المرتبة رقم 22 بين 140 جيشاً عالمياً, ووفقاً لبعض الاحصائيات لموقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي لعام 2022.

فأن قدرات الجيش الروسي تتسم كالتالي :

يتجاوز عدد سكان روسيا 142 مليون نسمة بينهم أكثر من 69 مليون نسمة يمثلون قوة بشرية متاحة للعمل، بينما يتجاوز عدد من يصلحون للخدمة العسكرية 46 مليون نسمة ويصل سن التجنيد سنويا إلى أكثر من 1.2 مليون نسمة

إجمالي عدد جنود الجيش الروسي مليون و350 ألف شخص بينهم 850 ألف قوات عاملة و250 ألف قوات احتياطية و250 ألف قوات شبه عسكرية.

ميزانية دفاع الجيش الروسي تصل إلى 154 مليار دولار.

يمتلك الجيش الروسي 4 آلاف و173 طائرة حربية بينها 772 مقاتلة وطائرة اعتراضية و739 طائرة هجومية و445 طائرة نقل عسكري و522 طائرة تدريب و132 طائرة مهام خاصة و20 طائرة تزود بالوقود في الجو وألف و543 مروحية بينها 544 مروحية هجومية، وتصنف قواته الجوية في المرتبة الثانية عالميا.

تضم القوات البرية 12 ألف و420 دبابة و30 ألف و122 مدرعة و6 آلاف و574 مدفع ذاتي الحركة و7 آلاف و571 مدفع ميداني و3 آلاف و391 راجمة صواريخ.

يمتلك الأسطول الروسي 605 وحدة بحرية بينها حاملة طائرات واحدة و15 مدمرة و11 فرقاطة و86 كورفيت و70 غواصة و59 سفينة دورية و49 كاسحة ألغام بحرية.

تمتلك روسيا قوة دعم لوجيستي هائلة تضم 8 موانئ و1218 مطار وأسطول تجاري يتكون من ألفين و873 سفينة.

الجيش الروسي

ما هي قدرات الجيش الأوكراني؟

عدد سكان أوكرانيا نحو 43 مليون نسمة بينهم نحو 22 مليون قوة بشرية متاحة للعمل ويصلح للخدمة العسكرية أكثر من 15 مليون فرد بينما يصل سن التجنيد سنويا إلى أكثر من 481 ألف شخص.

ميزانية الدفاع الأوكرانية 11 مليار و870 مليون دولار في 2022.

إجمالي عدد جنود الجيش الأوكراني 500 ألف فرد بينهم 200 ألف قوات عاملة و250 ألف قوات احتياطية و50 ألف قوات شبه عسكرية.

تتكون القوات الجوية الأوكرانية من 318 طائرة تجعلها في المرتبة رقم 31 عالميا وتضم 69 مقاتلة وطائرة اعتراضية و29 طائرة هجومية و32 طائرة نقل عسكري و71 طائرة تدريب و5 طائرات مهام خاصة و112 مروحية بينها 34 مروحية هجومية.

تضم القوات البرية الأوكرانية ألفين و596 دبابة و12 ألف و303 مدرعة وألف و67 مدفع ذاتي الحركة وألفين و40 مدفع ميداني و490 راجمة صواريخ.

يتكون الأسطول البحري الأوكراني من 38 وحدة بحرية ويصنف في المرتبة رقم 53 عالميا، ومنها فرقاطة وكورفيت و13 سفينة دورية، بينما تضم قوة الدعم اللوجيستي 409 سفينة تجارية و6 موانئ و187 مطار.