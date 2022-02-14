بعد ماكرون.. وزير الخارجية لافروف يجلس على بعد أمتار من بوتين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 فبراير 2022 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 14 - فبراير - 2022 9:17 مساءً

انه الرجل الذي يحاول العالم ان يتكهّن هويته. لكن يبدو ان لا احد – حتى كبار الوزراء الروس – مسموح له ان يجلس قريبا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بينما يقرر ان كان سوف يجتاح اوكرانيا او لا.

وقد افادت “ديلي ميل” البريطانية بأن وزيري الدفاع والخارجية الروسيين قد وجدا نفسيهما جالسين الى طاولة تبعدهما أمتارا عن الرئيس الروسي في خلال اجتماع معه لمناقشة الأوضاع الأخيرة في شرق اوروبا. وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قد واجه الامر عينه في زيارته الأخيرة الى موسكو.

وخلال الاجتماع حث لافروف بوتين على مزيد من التفاوض مع القوى الغربية. وكانت روسيا قد حضرت اجابة من 10 صفحات لعروض قدمها الاميركيون والناتو حول بعض الاتفاقيات.

وقد اعلم وزير الدفاع بوتين ان التدريبات العسكرية في بيلاروسيا قد شارفت الى النهاية. كما ان الوزيرين قد تحدثا عن الغواصة الاميركية التي اكتشفت السبت قبالة جزر في المحيط الهادئ حسب ما تدّعي روسيا.

ويتزامن هذا الاجتماع مع لقاءات دبلوماسية تعقدها المانيا في العاصمة الاوكرانية كييف في محاولة لتخفيف الغضب الذي انتاب الاوكرانيين بعد رفض المانيا تزويدهم بسلاحات دفاعية.



