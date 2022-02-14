شكرا لقرائتكم خبر عن متظاهر يحاول حرق نفسه بسبب البطالة في العراق .. شاهد ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حاول شاب عاطل عن العمل في العراق حرق نفسه، في مشهد مروع، حيث قام بسكب مادة البنزين على ملابسه وهمّ بإحراق نفسه، لولا تدخل عدد من الأشخاص كانوا محيطين به.

وردد الشاب العراقي العديد من الكلمات والتي تعبر عن مدى حزنه بسبب حالة الفقر التي يعيشها وعدم قدرته عن الحصول على فرصة عمل.

ووثق المقطع المتداول، محاولة الشاب حرق نفسه، إلا أن عدد من الأشخاص التفوا حوله وأمسكوه من يده، وقال له أحد الرجال في الموقع “لا يا ولدي.. لا تفعل ذلك”.

يذكر أن العراق يشهد حالياً تظاهر العشرات من الخريجين العاطلين عن العمل في محافظة المثنى جنوبي العراق.

ويطالب المتظاهرون، بالحصول على وظائف حكومية، حيث تعتبر هذه المحافظة من أعلى المحافظات العراقية في نسبة الفقر بحسب إحصاءات وزارة التخطيط العراقية.