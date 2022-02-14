اعتقال 59 مخالفاً لشروط الإقامة شرقي بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة عمليات بغداد، الاثنين، اعتقال 59 مخالفاً لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية شرقي العاصمة.



وقال اعلام عمليات بغداد في بيان، إنه "لتعزيز الامن والاستقرار لجميع مناطق العاصمة بغداد وتنفيذا لتوجيهات الفريق الركن قائد العمليات، تمكنت قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة متمثلة باللوائين (٤٢-٤٤) وخلال الممارسات الامنية من ضبط (59) شخصاً مخالفين لشروط وضوابط دائرة الاقامة والجنسية ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة".



وأضاف أنه "تم احالة المتهمين الى شؤون الاقامة/قسم الابعاد والاخراج بمحضر ضبط وتحري اصولي".