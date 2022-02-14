شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ساعات من الأولى.. مليشيا الحوثي ترتكب مجزرة جديدة بحق الأطفال في تعز والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

لا تتورع مليشيا الحوثي الانقلابية، عن ارتكاب المجازر بحق المدنيين، حيث أقدمت اليوم الإثنين، على ارتكاب مجزرة جديدة بمحافظة تعز.

وبحسب ما نقله وسائل إعلام يمينة، فقد تم ارتكاب المجزرة الجديدة، عقب ساعات من مجزرة مماثلة.

ونقلت عن مصادر محلية إن أربعة مدنيين من أسرة واحدة أصيبوا، من بينهم طفل رضيع، وأخر عمره أربع سنوات، إثر سقوط قذيفة أطلقتها على منزلهم في مديرية صالة شرقي المدينة.

وأضافت المصادر أن القذيفة أطلقتها المليشيات من مناطق تمركزها بمعسكر الأمن المركزي، وسقطت على منزل الأسرة.

المجزرة الحوثية، جاءت عقب ساعات من مجزرة مماثلة ارتكبتها المليشيات من خلال قصفها لمخيمات النازحين بمديرية مقبنة غربي المحافظة.

وكان مركز تعز الحقوقي، قد أدان القصف الحوثي الذي استهدف مخيمات النازحين غربي محافظة تعز.

وأضاف أن استمرار مليشيا الحوثي باستهداف المدنيين وقصف المنشآت المدنية ومخيمات النازحين تعد جريمة حرب.