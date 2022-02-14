شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء الكويتي يلغي سفره إلى ألمانيا بشكل مفاجئ والمتحدث ينفي الاستقالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ألغى رئيس مجلس الوزراء الكويتي سمو الشيخ صباح الخالد، بشكل مفاجئ رحلته التي كانت مقررة إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن، حسب صحيفة الراى الكويتية.

ويأتي ذلك في وقت انتشرت فيه أنباء عن استقالة الحكومة، وهو ما دفع الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى الخروج للرد على هذه الأنباء.

ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم “جملة وتفصيلا” كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو وزير الخارجية أو أي من أعضاء الحكومة، مؤكدا أن ما يتم تداوله غير صحيح.

ومساء اليوم الإثنين، أعلن مجلس الوزراء السماح لغير المحصنين بالسفر وعودة النقل العام بكامل الطاقة الاستيعابية.

وقال سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد “نجحنا بتجاوز موجة جديدة من كورونا بأقل الأضرار صحيا واقتصاديا ومجتمعيا”.

وأعلن في مؤتمر على تلفزيون الكويت السماح بدخول الجميع إلى المجمعات، كما سمح بالمناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

وكذلك أعلن مجلس الوزراء إعادة رص الصفوف بالمساجد وعودة الطلبة دون pcr.

من ناحيته، قال وزير الصحة د. خالد السعيد، إنه “مع تشجيع الانفتاح لن نترك الترصد الوبائي وسنستمر في التطعيم.. الجائحة في طريقها إلى النهاية، لكننا نحتاج الاحترازات”.

وأضاف “نجحنا في تجاوز 4 موجات لكورونا، منذ سنتين نحارب الوباء والجائحة، نشكر القيادة السياسية على الدعم الذي حظيت به وزارة الصحة.. وأشكر المواطنين والمقيمين على التعاون والاستجابة للاشترطات على مدى سنتين”.

وأفاد بأن هناك توجه إلى العودة الشاملة في المدارس بالتشاور مع وزارة التربية.

ولفت إلى أنه لا توجد جرعات متكررة أو لا متناهية للقاح كوفيد.. لكن من الممكن أن يعود تطعيم كورونا مثل الانفلونزا العادية.

بدوره، أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عن عودة الدوامات بشكل كامل اعتبارا من 13 مارس المقبل، لافتاً إلى أن تقرر السماح لوسائل النقل العام بالعمل بالطاقة الاستيعابية كاملة، وكذلك السماح بإقامة المناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة والمفتوحة، كما أن غير المحصنين يدخلون المسارح ودور السينما بفحص PCR.

وأوضح أن “لا شروط على القدرة الاستيعابية المسموحة في الطائرات لرحلاتها”.