مكنسة ذكية لتطهير سطح الكعبة بتقنية الخرائط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خصصت وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية برئاسة شؤون الحرمين مكنسة التطهير الذكية لأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة، التي تعمل عن طريق التطبيقات الذكية ويدويا عبر أحدث تقنيات التنظيف.

وقال وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد الجابري إن هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة تهدف إلى المحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، فضلا عن تطهير الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام.

وذكر أن الوكالة تنفذ أعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة عبر فريق سعودي فني متخصص، وهي أعمال دورية تنفذها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف، عبر مراحل عدة أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملا وحامل الكسوة، والجدار الحائط، إلى جانب باب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.

وأفاد بأنه تستخدم بعد ذلك الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة، وهي آليات تقوم بالتغسيل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمسح، وبعدها مرحلة التجفيف، وفي النهاية يرش بماء الورد الطبيعي.

وتنجز عملية التنظيف عادة في مدة زمنية لا تتجاوز 20 دقيقة، من خلال متخصصين ومدربين لخدمة البيت الحرام وقاصديه.

- تعمل عن طريق التطبيق الذكي

- يدويا بأبعاد 40×40×10

- توقيت الشحن لمدة 4 ساعات

- تعمل لمدة 3 ساعات متواصلة

- تعمل عن طريق تقنية خرائط

الذكاء الاصطناعي

- تغطي مساحة 180 م2

في 3 ساعات