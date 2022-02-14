باشاغا يبدأ تشكيل الحكومة الليبية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة الليبية المكلف فتحي باشاغا شروعه في إجراء مشاورات مع جميع الأطراف من أجل تسمية حكومته. وقال في كلمة متلفزة بثت في الساعات الأولى من صباح أمس «لدينا تشاورات يومية مع مجلسي النواب والدولة، والمجلس الرئاسي، ومؤسسات المجتمع المدني، ومشاوراتنا مستمرة مع المثقفين والأكاديميين والشباب الذين أعتمد عليهم بشكل أساسي في تشكيل الحكومة.



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