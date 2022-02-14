نجاح سعودي باهر في مواجهة كورونا بـ«التطبيقات الرقمية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت المملكة نجاحا كبيرا في مواجهة تداعيات كورونا بـ»التطبيقات الرقمية»، وتمكنت من التعامل مع «الجائحة» بكفاءة واقتدار، مستعينة بأدوات عدة من أهمها التقنية، حيث سخرتها لتخفيف تداعيات الأزمة الصحية العالمية، وكانت بلا شك إحدى أهم الأدوات الناجحة في تلك المواجهة. تطبيق صحتي -24 مليون مستفيد -3.8 ملايين موعد حجزت - 1.5مليون استشارة طبية -9.5 ملايين تقرير وإجازة مرضية -59 مليون جرعة معطاة تطبيق موعد - 70 ألف حالة اكتشفت - 25 مليون مستفيد - 100 مليون موعد تطبيق تطمن - عرض نتائج الفحوص - تحديث بيانات المخالطين - المتابعة اليومية للحالة الصحية - ارتباطات دعم التقصي الوبائي - مؤشر العدد التنازلي للعزل الصحي - التنبيه بالإشعارات والمكالمات الآلية - مراقبة تطور الحالات مؤشر كوفيد 19 السعودي - اكتشف أول إصابة بكورونا في المملكة - دعم متخذي القرار عن طريق استباق الأحداث - تكوين نظرة مستقبلية دقيقة عن تطور الجائحة - دراسة القدرات الاستيعابية للقطاع الصحي - توقع الاحتياجات المستقبلية للموارد الصحية تطبيق توكلنا - 27 مليون تصريح أصدر - 27 مليون مستفيد من الخدمة - 24 مليون جواز صحي أصدر - 40 جهة حكومية مشتركة - 500 مليون عملية يومية تطبيق تباعد - الأول عالميا في تطبيق برتوكولات الاختلاط - يحافظ على سرية بيانات المستخدمين وخصوصيتهم - يرسل بيانات معرفات مموهة للجوالات الذكية - إشعار المخالطين للمصاب خلال الـ14 يوما الماضية - دعم التطبيق بـ22 لغة

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