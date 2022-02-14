شكرا لقرائتكم خبر زيباري: لا يريدون رئيسا قويا للعراق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية ترشيحه لرئاسة الجمهورية للسنوات الأربع المقبلة بأنه «تعسفي ويوم حزين للعراق». وقال «لا يريدون رئيسا قويا للعراق، وأنا مسؤول عن كلامي ولا يوجد ترشيح جديد من جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني للمنصب، وأنا المرشح الوحيد للحزب حتى الآن».



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