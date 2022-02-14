شكرا لقرائتكم خبر اتهام العياري بإهانة الرئيس التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال مصدر قريب من النائب في البرلمان التونسي المجمد ياسين العياري إنه مثل أمام القضاء العسكري بسبب تدوينات له ضد الرئيس قيس سعيد، إبان إعلانه التدابير الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي.

وقال مساعد النائب، أمين الجمل، إن القضية الجديدة تتعلق بتدوينات نشرها النائب العياري أيام 26 و27 و28 يوليو الماضي تعليقا على خطوة سعيد بشأن إعلان التدابير الاستثنائية.

وكان العياري رئيس «حركة أمل وعمل» وهو أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، قضى عقوبة في السجن لمدة شهرين بمجرد تجميد البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب في قضية تعود إلى عام 2018، بتهمة «الحط من معنويات الجيش» في تدوينات نشرها آنذاك.

وحوكم العياري قبل ذلك مرتين أمام محاكم عسكرية عامي 2015 و2016 بتهمة إهانة الجيش، وسجن أربعة أشهر ونصف الشهر.