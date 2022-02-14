شكرا لقرائتكم خبر اتهام العياري بإهانة الرئيس التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال مساعد النائب، أمين الجمل، إن القضية الجديدة تتعلق بتدوينات نشرها النائب العياري أيام 26 و27 و28 يوليو الماضي تعليقا على خطوة سعيد بشأن إعلان التدابير الاستثنائية.
وكان العياري رئيس «حركة أمل وعمل» وهو أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، قضى عقوبة في السجن لمدة شهرين بمجرد تجميد البرلمان ورفع الحصانة البرلمانية عن النواب في قضية تعود إلى عام 2018، بتهمة «الحط من معنويات الجيش» في تدوينات نشرها آنذاك.
وحوكم العياري قبل ذلك مرتين أمام محاكم عسكرية عامي 2015 و2016 بتهمة إهانة الجيش، وسجن أربعة أشهر ونصف الشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر اتهام العياري بإهانة الرئيس التونسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.