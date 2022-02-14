7 آلاف مدني ضحايا ألغام الحوثي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني من ملايين الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيات الحوثي في المناطق المحررة.

وقال «إن كميات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، قبل دحرها من المناطق المحررة مؤخرا في محافظتي شبوة ومأرب، تكشف همجيتها ودمويتها وإجرامها بحق اليمنيين».

وأوضح أن ميليشيات الحوثي الإرهابية قامت بإشراف خبراء حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني بتمويه الألغام والعبوات الناسفة على شكل أحجار المباني والصخور، ووضعها في الطرق العامة دون تفريق بين هدف عسكري ومدني أو بين رجل وامرأة وكهل وطفل، إنسان وحيوان.

وأشار إلى أن عمليات زراعة الألغام التي نفذتها ميليشيات الحوثي منذ انقلابها هي الأوسع منذ الحرب العالمية الثانية، وواحدة من أخطر الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبتها بحق حاضر ومستقبل اليمنيين، وراح ضحيتها أكثر من 7000 مدني بين قتيل ومصاب غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأكد أن استخدام ميليشيات الحوثي المفرط للألغام والعبوات الناسفة وزراعتها بشكل عشوائي بين منازل المواطنين والمدارس والمساجد والأسواق ومناطق الرعي والزراعة ومصادر المياه والطرق، يشكل خطرا مستداما يهدد حياة ملايين المدنيين ويصيب الحياة العامة بالشلل ويعطل مصالح الناس ويفاقم معاناتهم الإنسانية.

وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة الفظائع التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ويذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء، والعمل على تصنيفها منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة المسؤولين عنها من قيادات الميليشيات باعتبارها جرائم حرب وجرائم مرتكبة ضد الإنسانية.

إلى ذلك، دمرت الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني للتعامل مع الألغام بالشراكة مع المشروع السعودي لنزع الألغام (مسام)، كمية جديدة من الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مديريتي حريب جنوب مأرب وعين غرب شبوة، وأوضح مدير البرنامج العميد ركن أمين العقيلي، أنه تم إتلاف 850 لغم تنوعت بين ألغام مضادة للآليات ومضادة للأفراد وعبوات ناسفة في رملة مجبجب بمديرية عين تم نزعها وجمعها من قبل الفرق الهندسية التابعة للبرنامج الوطني والمشروع السعودي مسام من مناطق متفرقة لوثتها ميليشيات الحوثي الانقلابية بمديريتي حريب.

وأشار إلى أن هناك العديد من المناطق الواسعة لا تزال ملوثة بالألغام من قرى وطرقات ومصالح عامة مؤكدا استمرار الفرق الهندسية في العمل بوتيرة عالية، مشيرا إلى عمليات تدمير لكميات من الألغام سيتم تنفيذها خلال الأيام القادمة.

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