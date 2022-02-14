الجسر السعودي ينقل 152 طن أغذية للأفغان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس بمحافظة بادغيس 152 طنا و500 كجم من المساعدات الغذائية والإيوائية للأسر الأكثر احتياجا في أفغانستان، شملت 2500 سلة غذائية، و5000 كيس دقيق، استفاد منها 2500 أسرة، ضمن الجسر البري الإغاثي السعودي الذي سيره المركز؛ لإغاثة الشعب الأفغاني. وفيما وزع المركز 102 طن و506 كجم من السلال الغذائية في مديريتي حديبو وقلنسية بمحافظة سقطرى اليمنية، استفاد منها 5748 شخصا، سلم 85 طنا و590 كجم من السلال في مديرية دار سعد بمحافظة عدن، استفاد منها 6000 فرد.



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