شكرا لقرائتكم خبر تحفيز المنشآت ودعمها لرفع مستوى الامتثال في العاصمة المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز الجهود التوعوية والتأكيد على أهمية الالتزام والامتثال بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، إضافة إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية لدى أفراد المجتمع كافة، واصلت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات حملة «ممتثل2» في المراكز التجارية.

وأوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للبلديات المهندس عبدالله الزايدي، أن الحملة تهدف إلى دعم المنشآت وتحفيزها لرفع مستوى الامتثال2 وتنفيذ اللوائح والأنظمة البلدية عبر تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، إلى جانب إشراك أفراد المجتمع في عملية التوعية بأهمية الامتثال في المحافظة، على سلامة مرتادي المجمعات والأسواق التجارية ومساندة جهود الرقابة البلدية، والتعريف ببرنامج ممتثل2 البلدي ومستهدفاته.

وبين الزايدي أن من الرسائل التوعوية في تعزيز امتثال2 التدابير الوقائية الذاتية، منها لبس الكمامات، وغسل اليدين، وأهمية الالتزام بالتباعد الجسدي، وهي تأتي ضمن الجهود المشتركة بين عدد من الجهات الرسمية والخاصة للحد من انتشار الفيروس، واتخاذ جميع التدابير الوقائية الملائمة للوقاية من الأمراض حفاظا على الصحة العامة.

من جهة ثانية كثفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات، جولاتها الرقابية ضمن النطاق الإشرافي للبلديات الفرعية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على سلامة الغذاء.

وأسفرت الجولات عن مصادرة وإتلاف أكثر من 900 كجم من الفواكه والخضار من الباعة الجائلين.

وأكدت الأمانة حرصها الشديد على مكافحة الظواهر السلبية، والمتابعة المستمرة من قبل المراقبين الميدانيين، داعية المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين على رقم البلاغات البلدية الموحد 940، أو عبر تطبيق «بلدي».