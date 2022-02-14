9.7 مليارات ريال مصروفات المنافع التأمينية خلال يناير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف تقرير أصدرته المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن أن إجمالي مصروفات المنافع التأمينية في يناير الماضي بلغ 9.7 مليارات ريال.

وقد كشفت عن صرفها نحو 118 مليار ريال كمصروفات منافع تأمينية خلال 2021، فيما بلغ عدد المعاملات المنجزة أكثر من 37 مليون معاملة في العام نفسه.

وحققت المؤسسة عائدا سنويا لمحفظة استثماراتها عبر أذرعها الاستثمارية شركة حصانة الاستثمارية تجاوز 14% بفضل التوزيع الاستراتيجي طويل الأجل للمحفظة وأداء السوق.

وأطلقت «التأمينات» عددا من الخدمات والمنصات الرقمية التي اختصرت الوقت والجهد في تعاملات عملاء المؤسسة، حيث دشنت منصة «ميثاق» وخدمات المشتركين في القطاع العام، كما أطلقت المؤسسة خلال العام الماضي خدمة «الزيارة الافتراضية» والتي تعد واحدة من أحدث الخدمات المقدمة للعميل.

ونالت نسبة 93% في رضا المستفيدين عن برنامج دعم المتعطلين عن العمل «ساند»، وذلك بحسب ما كشفته نتائج قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية لدعم التوظيف، الصادرة عن المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة الحكومية «أداء»، الذي درس قياس رضا المستفيد عن الخدمات الحكومية لدعم التوظيف للربع الأول من 2021.

وتواصل جهودها لتحقيق المزيد من المنجزات في قطاع التأمين الاجتماعي بما يصب في سبيل رفع كفاءة الخدمات وتحقيق تطلعات العملاء واحتياجاتهم، وقد حصلت المؤسسة على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة (المستوى الذهبي) عن فئة الهيئات والمؤسسات الحكومية، والتي بينت تفوق المؤسسة في تطبيق أسس وتقنيات الجودة الشاملة من أجل رفع مستوى الأداء.

مات التأمينية خلال يناير

