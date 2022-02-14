تسجيل 2227 إصابة جديدة بكورونا..وشفاء 3469 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 2227 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، فيما تماثلت 3469 حالة للشفاء. وأوضحت الوزارة في إحصائية خلال الساعات الـ 24 الماضية أن عدد الحالات الحرجة 1016 حالة. وبينت أنه سجلت حالة وفاة واحدة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات. إجمالي الإصابات 730,614 حالات التعافي 695,470 الحالات النشطة 26,170 إجمالي الوفيات 8974

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