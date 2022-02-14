تسجيل 2227 إصابة جديدة بكورونا..وشفاء 3469 حالة

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وأوضحت الوزارة في إحصائية خلال الساعات الـ 24 الماضية أن عدد الحالات الحرجة 1016 حالة.
وبينت أنه سجلت حالة وفاة واحدة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات.
إجمالي الإصابات 730,614
حالات التعافي 695,470
الحالات النشطة 26,170
إجمالي الوفيات 8974
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