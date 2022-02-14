المستشار الألماني يتعهد بمساعدات مالية لأوكرانيا ويرفض إمدادها بالسلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ)

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بمزيد من المساعدات المالية لأوكرانيا، لكنه ظل حازمًا بشأن معارضة برلين إرسال أسلحة فتاكة للبلاد.

وشملت زيارة شولتس إجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دامت أكثر من ساعتين حيث يخيم التهديد المحتمل بغزو روسي على البلد الواقع في شرق أوروبا.

وفي تصريحات للصحفيين أدلى بها عقب الاجتماع، قال الزعيم الألماني إن بلاده ستمنح كييف قرضا غير مشروط قيمته 150 مليون يورو (170 مليون دولار) علاوة على قرض آخر قيمته 150 مليون يورو لم يسدد بعد.

وأضاف المستشار الألماني "هذه أوقات عصيبة أزور فيها أوكرانيا"، مؤكدا من جديد أن ألمانيا تقف بصلابة إلى جانب كييف.

وقال شولتس ليس هناك أي بلد في العالم منح مساعدات مالية لأوكرانيا خلال الأعوام الثمانية الماضية أكثر من ألمانيا . وبلغت قيمة المساعدات خلال تلك الفترة أكثر من ملياري يورو.

وأضاف شولتس أنه لا توجد حاليًا أي خطط لقبول أوكرانيا في أحلاف غربية ، مثل حلف شمال الأطلسي (ناتو) ، رغم ما تعنيه موسكو ضمنا بمطالبها الأمنية في الأزمة الأوكرانية.

وقال شولتس، عقب محادثاته مع زيلينسكي، "وهذا هو السبب في أن يكون غريبًا إلى حد ما ملاحظة أن الحكومة الروسية تجعل شيئا ليس مدرجا عمليا على الأجندة ، موضوعا لمشاكل سياسية كبرى".

وأضاف المستشار الألماني "ورغم ذلك فإن هذا هو التحدي الذي نواجهه فعليا الآن. إنه شئ ليس بمشكلة على الإطلاق ، لكن يتم جعله مشكلة الآن".

يشار إلى أن الضمانات الأمنية التي طالبت بها روسيا من الدول الغربية تضمنت عدم توسع حلف شمال الأطلسي شرقًا وعدم ضم أوكرانيا للحلف.