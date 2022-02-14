بالصور.. محافظ بورسعيد يفتتح بطولة الجمهورية لمدارس التربية الرياضية

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، بطولة الجمهورية لمدارس التربية الرياضية بالصالة المغطاة في المدينة الرياضية، في حضور النائب الدكتور عاطف علم الدين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المحافظة، والدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

شهد المحافظ احتفالية افتتاح البطولة التي تضمنت عرض فيديو لما شهدته بورسعيد من إنجازات، وفيديو عن البطولات والمشاركين به، ثم طابور عرض الفرق المشاركة، حيث حمل المشاركون أعلام مصر، وصور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي.

يشارك في البطولة حوالي 700 لاعب ولاعبة يمثلون 15 مدرسة للبنين و9 مدارس للبنات، ويتنافسون في عدد من الألعاب الرياضية الفردية والجماعية.