وزير الخارجية الأمريكي: أي عدوان روسي ضد أوكرانيا سيواجه ردا قويا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة لديها أولوية عاجلة في الأزمة الأوكرانية وهي دعم الجهود المبذولة لخفض التصعيد، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن أي عدوان عسكري روسي ضد أوكرانيا سيتم مواجهته برد سريع ومنسق وقوي.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الأمريكية - أوردته على موقعها الإلكتروني - أن بلينكن أجرى اتصالاً هاتفيًا بنظيره الأوكراني ديمترو كوليبا، حيث أكد أن "الولايات المتحدة وشركائها موحدون في التزامهم بسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية، بما في ذلك استقرارها الاقتصادي والمالي".

وأشار البيان إلى أن بلينكن شدد على أنه بالرغم من "أن الأولوية العاجلة للولايات المتحدة هي دعم الجهود المبذولة لخفض التصعيد، إلا أي عدوان عسكري من جانب روسيا ضد أوكرانيا سيقابل برد سريع ومنسق وقوي".