ماذا كشف مستشار أمين عام الجامعة العربية عن عودة سوريا؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ دقيقة واحدة

أكد المستشار العسكري للأمين العام لجامعة الدول العربية محمود خليفة، أن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة ستكون قريبة.

وحسب تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، قال خليفة إن هناك أفكارا تم طرحها من أجل عودة سوريا، مشددا: “عودة سوريا ستكون قريبة جدا”، لافتا الى ان “مقعد سوريا في جامعة الدول العربية لم يلغ، المقعد مجمد، لحين توافر ظروف معينة داخل سوريا وداخل الإطار العربي”، متمنيا “أن تستقر وتزداد قوة بتواجدها بين الأشقاء العرب”.

وكان موضوع عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية قد بدأ يطرح في الاجتماعات العربية المشتركة منذ فترة.

يشار إلى أن جامعة الدول العربية، كانت قد علقت عضوية سوريا بها منذ بداية الاحتجاجات التي صاحبت “الربيع العربي” في عام 2011.

لكن بعض الدول بقيت اتصالاتها بدمشق قائمة وإن كانت على نطاق محدود، فيما تشهد الأجواء الآن انفتاحا عربيا تجاه سوريا، خاصة بعد أن أعادت أبو ظبي فتح سفارتها في دمشق 2018.