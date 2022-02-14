مهلة… لتصحيح مخالفات التستر التجاري في السعودية

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 3 دقائق

حدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري ما تبقى من الفترة التي أقرها لتصحيح مخالفات التستر التجاري في المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى أن المخالفين لن يكون لديهم تمديد للفترة التصحيحية.

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على “تويتر”، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن المهلة تنتهي يوم الأربعاء المقبل، 16 فبراير/ شباط الجاري.

ووجه البرنامج دعوة للمخالفين حثهم فيها على تصحيح أوضاعهم خاصة المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية تصل إلى مليوني ريال سعودي (نحو 530 مليون دولار).



وبحسب البرنامج فإن من يقومون بتصحيح أوضاعهم قبل انتهاء المهلة المحددة سيستفيدون من مزايا الفترة التصحيحية، إضافة إلى أنهم يتجنبون الخضوع للعقوبات النظامية التي تتضمن السجن 5 سنوات وغرامة 5 ملايين ريال (نحو 1.3 مليون دولار).