من رشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لمنصب رئاسة الجمهورية ؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 14 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ 45 دقيقة

آخر تحديث: 14 - فبراير - 2022 6:06 مساءً

صرح مصدر مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاثنين، أن الحزب يفاضل بين أحد ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الجمهورية.

بحسب “شفق نيوز”، يأتي ذلك بعد أن تم استبعاد, مرشح الحزب هوشيار زيباري من سباق الرئاسة بقرار من المحكمة الاتحادية, التي قضت بأنه لا يستوفي الشروط الدستورية.

وأشار المصدر إلى أن “الحزب الديمقراطي الكوردستاني, خلص إلى ثلاثة مرشحين تم تقديم أسمائهم إلى رئاسة مجلس النواب العراقي, لمنصب رئيس الجمهورية في اليوم الأخير لمهلة تقديم أسماء المرشحين, على أن يتم الاستقرار على مرشح وحيد خلال اجتماع للحزب، ويتم تقديمه للقوى السياسية العراقية”، موضحاً أن المرشحين هم كل من : فاضل ميراني, وفؤاد حسين ريبر أحمد، مبيناً أن الأخير وهو وزير لداخلية الإقليم، تم الاستقرار على ترشيحه بدلاً من أزاد برواري.

وسيتنافس مرشح الحزب الديمقراطي, مع مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني, الرئيس الحالي برهم صالح على أصوات, أعضاء مجلس النواب العراقي للفوز بالمنصب، حيث كان الاتحاد الوطني الكردستاني قد شغل منصب رئيس الجمهورية منذ عام 2003، في حين أن حصول الحزب الديمقراطي الكردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكردستاني، قد يغير من مجريات المنافسة.

ونوه الحزب الديمقراطي إلى أن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.