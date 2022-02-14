شكرا لقرائتكم خبر عن مجددا.. الحرائق تضرب قاعدة للحرس الثوري الإيراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اندلع حريق في قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري غرب البلاد، اليوم الإثنين، ما تسبب في أضرارا مادية دون معرفة الأسباب.

وبحسب ما نشره موقع «نورنيوز» الإخباري ، فقد شبت النيران في القاعدة دون أن تسفر الحادثة عن وقوع ضحايا.

وطال الحريق مخزناً لزيوت المحركات ومواد أخرى قابلة للاشتعال في إحدى قواعد الدعم التابعة للحرس الثوري في منطقة ماهيداشت بإقليم كرمانشاه.

وأضاف الموقع أن رجال الإنقاذ تمكنوا من إخماد الحريق، وتم إرسال فرق إلى قاعدة الدعم للتحقيق في سبب الحادثة.

وشهدت الأشهر الماضية ارتفاعا في حوادث الحرائق، وسط ارتفاع منسوب التوتر بين طهران وتل أبيب وتبادل الاتهامات بين الطرفين بشن هجمات سيبرانية طالت منشآت وقواعد في إيران.

يذكر أن مصانع عدة ومواقع للصواريخ وغيرها من مواقع حساسة أخرى في إيران كانت تعرضت خلال السنوات الماضية لحرائق مريبة.

وكان أبرزها عام 2011، عندما أسفر انفجار في قاعدة صواريخ بالقرب من طهران عن مقتل قائد الحرس الثوري حسن طهراني مقدم.