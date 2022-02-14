شكرا لقرائتكم خبر عن قرارات عاجلة في الكويت.. عودة الصلاة في المساجد وإلغاء الـpcr والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، مساء اليوم، عدة قرارات جديدة بشأن تحديث الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وحسب وسائل إعلام كويتية، فقد قرر مجلس الوزراء السماح لغير المحصنين بالسفر وعودة النقل العام بكامل الطاقة الاستيعابية.

وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد :” نجحنا بتجاوز موجة جديدة من كورونا بأقل الأضرار صحيا واقتصاديا ومجتمعيا”.

وأعلن في مؤتمر على تلفزيون الكويت، السماح بدخول الجميع إلى المجمعات، كما سمح بالمناسبات الاجتماعية في الأماكن المغلقة والمفتوحة.

كما أعلن مجلس الوزراء إعادة رص الصفوف بالمساجد وعودة الطلبة دون pcr، وعودة الدوام بالجهات الحكومية بنسبة 100% اعتبارا من 13 مارس المقبل.

كما قررت عودة عقد المؤتمرات والأعراس سواء في الأماكن المفتوحة أو المغلقة اعتباراً من 20 فبراير الجاري.

وفي وقت سابق من اليوم، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم جملة وتفصيلا كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو وزير الخارجية أو أي من أعضاء الحكومة، مؤكدا أن ما يتم تداوله غير صحيح.