شكرا لقرائتكم خبر عن بدولة عربية.. انتشال رجل من بئر حيًا بعد 4 أيام ووفاة 7 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت فرق الإنقاذ التابعة لإحدى الشركات في موريتانيا، من إنقاذ رجل من بئر بعد 4 أيام من انهيار بئر للتنقيب عن الذعب عليه.

ونقل موقع “الأخبار” عن بيان لشركة “معادن موريتانيا”، أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال المنقب حمود عبد الكريم الذي كان برفقة 7 منقبين آخرين عند انهيار البئر.

وقال البيان إن عمليات الإنقاذ المستمرة منذ يوم الخميس الماضي في منطقة “أصبيبرات” قادت فجر اليوم إلى العثور على 5 منقبين من أصل الثمانية المفقودين.

وأوضحت الشركة أن فريقا طبيا قدم الإسعافات الأولية لعبد الكريم قبل أن يتم نقله إلى العاصمة نواكشوط.

وأشار البيان إلى أنه تم استخراج جثث المنقبين الأربعة، بينما تتواصل عمليات البحث عن باقي المفقودين.