'فيفا' يقرر اعادة مباراة البرازيل والارجنتين في تصفيات المونديال

وقال الفيفا إنه "سيتم لاحقا تحديد تاريخ ومكان إقامة المباراة".

وقرر "الفيفا" أيضا "إيقاف 4 لاعبين من الأرجنتين لمباراتين ،وهم: الحارس إيميليانو مارتينيز، وكريستيان روميرو، وجيوفاني لوسيلسو، وإميليانو بوينديا؛ وذلك لمخالفتهم البروتوكول الصحي".



وفي المباراة التي أقيمت في 5 كانون الاول الماضي انسحب منتخب الأرجنتين من مواجهة البرازيل بعد محاولة عناصر من وزارة الصحة البرازيلية إخراج إميليانو مارتينيز وكريستيان روميرو وجيوفاني لوسيلسو، من الملعب، في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.

وكان اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول" قد أكد إيقاف مباراة الأرجنتين والبرازيل بقرار من الحكم، وقال إنه من المقرر أن يرفع الحكم ومراقب المباراة تقريرا للجنة الانضباط في الاتحاد الدولي من أجل اتخاذ الخطوات المناسبة.



يشار إلى أن منتخبا البرازيل والأرجنتيني ضمنا التأهل إلى كأس العالم 2022، حيث يتصدر السامبا جدول ترتيب المجموعة برصيد 39 نقطة من 15 مباراة، حصدها من 12 فوز و3 تعادلات، ويحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني برصيد 35 نقطة من 15 مباراة، وحقق الفوز 10 مرات وتعادل 5 مرات.