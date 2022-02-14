تأكيداً للسومرية.. الديمقراطي يعلن رسمياً ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية

وقال المتحدث باسم الحزب محمود محمد في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعد التطورات السياسية والعراقيل التي وضعت أمام اختيار رئيس الجمهورية العراقي، ومن اجل استمرار الخطوات الدستورية للعملية السياسية في العراق، فإن الحزب الديمقراطي الكردستاني يرشح رسميا ريبر أحمد خالد وزير الداخلية في حكومة اقليم كردستان كمرشح للحزب لمنصب رئاسة الجمهورية".وكان عضو الحزب، مهدي عبد الكريم قد قال لـ الخليج 365، إن "الديمقراطي قرر ترشيح وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية"، مضيفاً أن "المرشح يحظى بمقبولية عالية، وسيظفر بمنصب رئيس الجمهورية".

وأمس الأحد، قررت المحكمة الاتحادية، الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. ذلك على خلفية دعوى تقدم بها أربعة نواب (علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد) أشاروا فيها إلى أن ترشيح زيباري يخالف أحكام الدستور.

أدناه السيرة الذاتية للمرشح: